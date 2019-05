Peliarvio: Days Gone kertoo kilpailun kovuudesta alalla eikä se siksi erotu edukseen

Days Gone

Sony Bend

PS4, ikäraja 18

Japanilainen Sony on edelleen konsolimarkkinoiden suurin ja kaunein peluri. Kilpailu käy kuitenkin hurjana, ja sitä kirittää erityisesti yhdysvaltalaiskilpailija Microsoft. Molempien yhtiöiden konsolit ovat teknisesti huippulaatua ja niille julkaistaan tyypillisesti kaikki monialustahitit.

Pelaajan kannalta suurin ero on yksinoikeuspeleissä. Näistä alustojensa vetovoimatekijöistä konsolijätit käyvät kovaa kisaa.

Days Gone on Sonyn alkuvuoden tärkein ja suurin lanseeraus.

Sonyn jenkkistudion yli viisi vuotta kehittämä selviytymisseikkailu heittää pelaajan pandemian jälkeiseen Amerikkaan, joka kuhisee zombimaisia hirviöitä. Days Gone onkin vahvasti tarinavetoinen toimintaseikkailu.

Pelillisesti se yhdistää 2010-luvun hittipelin vakioainesosat, näyttävän avoimen pelimaailman, pandemian jälkeisen anarkian ja tämän mukanaan tuomat selviytymiselementit. Lähtökohdiltaan uutuus ei erotu kilpailijoista: samoista raaka-aineista on keitetty kokoon esimerkiksi The Division -pelisarjaa.

Teknisesti uutuus on kaksijakoinen. Tuotannollisiin arvoihin on nähty paljon vaivaa, mutta siitä huolimatta pelin teknisessä toteutuksessa on parantamisen varaa. Päällisin puolin kaikki on kunnossa – maisemat näyttävät upeilta, ääninäyttely ja hahmoanimaatiot ovat huipputasoa – mutta lopputulosta leimaa yleinen kankeus. Ruudunpäivitysnopeus putoaa paikoin häiritsevästi ja ohjattavuus tuntuu raskaalta.

Ensi alkuun aggressioita aiheuttaviin kontrolleihin tottuu lopulta, mutta pelillisesti sitä raskaampaa on Days Gonen tapa toistaa tarinatehtävissä tuttua kaavaa. Vaikka tehtävät on toteutettu taitavasti ja mielenkiintoinen juoni on mukaansatempaava, itseään toistavat tehtävätyypit heikentävät pelikokemusta. Ilmiö on tuttu kaikista avoimen pelimaailman hiekkalaatikkopeleistä, mutta korostuu Sonyn jenkkistudion uutuudessa.

Pelikokemusta rikastavat ilahduttavasti mukana olevat roolipelilliset elementit. Pelaaja pääsee virittelemään kulkupelinä toimivaa rautaratsua monipuolisesti ja myös pelihahmoa itseään on mahdollista tuunata anarkistisen jälkisivilisaation erityisvaatimuksien mukaisesti.

Kokonaisuutena Days Gone on näyttävä selviytymisseikkailu, joka tarjoaa peli-iloa kymmeniksi tunniksi.

Sonyn konsolien yksioikeuspelien tarjontaan se on tervetullut lisä, mutta itseään toistavien tehtävien ja teknisten ongelmiensa vuoksi peli ei erotu edukseen kilpailevista avoimen pelimaailman räiskinnöistä.

Ongelma ei niinkään ole Days Gone, vaan äärettömän kova kilpailu: huippuseurassa pienetkin ongelmat hukuttavat sinut massaan.