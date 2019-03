Peliarvio: Dead Or Alive 6 on nimensä mukaisesti sitä itseään – Vähäpukeiset pelihahmot jäivät vähemmälle ja tulosta syntyi

Dead Or Alive 6

Team Ninja

Pc, PS4, Xbox One, ikäraja 18

Dead Or Alive -tappelupelisarja on kerännyt kyseenalaista huomiota vähäpukeisilla pelihahmoillaan. Sarjan tuoreimmassa osassa pääpaino on käännetty oikeisiin asioihin: mahdollisimman paljastavien peliasujen sijaan kehittäjät ovat keskittyneet realismia lisääviin yksityiskohtiin.

Team Ninja -pelistudio on ilmoittanut rakentaneensa uutuusosan elektronista urheilua silmällä pitäen. Ohjaustuntumaan investoitu aika ja vaiva näkyvätkin lopputuloksessa: pelituntumaltaan uutuusosa on nautinnollinen.

Tuotannolliset arvot ovat hyvällä tasolla, sillä peli näyttää ja kuulostaa hyvältä. Pelikokemukseen normaalisti syvyyttä tarjoava tarinatila jättää kuitenkin uutuusosassa kylmäksi: yksiulotteiset hahmot ja tylsä juoni eivät jaksa kiinnostaa.

Kokonaisuutena Dead Or Alive 6 on tappelupelifaneille iloinen uutuus. Entistä vakavammin lajityyppinsä ottava uutuusosa jää genrensä kärjestä, mutta vain rinnanmitan.