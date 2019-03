Peliarvio: Devil May Cry 5 läträä demoniverellä

Devil May Cry 5

Capcom

Pc, PS4, Xbox One, ikäraja 18

Capcomin Devil May Cry -pelisarja on olemassaolonsa aikana kerännyt laajan fanikunnan. Raa’alla ja taiteellisen näyttävällä väkivallalla, hyvällä pelattavuudella ja mielenkiintoisella tarinalla erottunut saaga jatkaa viidennessä osassa tutulla konseptilla.

Pelisarjan isän, japanilaisen videopelisuunnittelija Hideaki Itsunon ohjauksessa syntynyt uutuusosa on vahva kokonaisuus. Tuotannolliset arvot ovat korkealla: yksityiskohtainen ulkoasu on kaunista katseltavaa, taisteluun painottuva pelimekaniikka on yksinkertaisuudessaan nerokas ja hyvä ohjaustuntuma tekee pelikokemuksesta nautinnollisen.

Uutuusosa on saanut kylkeensä 18 vuoden ikärajamerkinnän. Devil May Cryn tapauksessa merkintä kannattaa ottaa tosissaan, sillä muutaman illan tarinallisen seikkailun aikana demoniverta läträtään hehtolitroittain. Raakuudesta huolimatta väkivalta ei ole itsetarkoitus, vaan taistelu nivoutuu osaksi merkityksellistä kertomusta.

Devil May Cry 5 on näyttävästi toteutettu toimintaseikkailu, jonka omaleimainen tyyli jatkaa sarjan perinteitä. Tätä onkin helppo suositella toimintapelien ystäville.