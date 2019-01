Peliarvio: E-urheilu luo huippuvälineitä maallikoillekin

Elite Pro 2 Headset with Superamp

Turtle Beach

PS4, pc

Pelaaminen mielletään edelleen tavaksi viettää vapaa-aikaa. Näkemys on auttamattoman vanhanaikainen: Suomessakin kymmenet ahkerat ja asialleen omistautuneet pelaajat ovat nousseet elektronisen urheilun huipulle. Käytännössä he pelaavat pelejä – useimmiten räiskintä- tai strategiagenrestä – ammatikseen.

Tiukan ammattilaispyramidin huipun lisäksi maamme on täynnä pelaajia, joilla siintää tavoitteenaan pelialan ammattilaisuus.

Ilmiö on luonut tarpeen huippulaatuisille pelivälineille. Siinä missä hiiren latenssi tai kuulokkeiden tilaääni ei ole aikaisemmin ollut kriittinen tekijä pelikokemuksessa, elektronisessa urheilussa lisälaitteiden avulla on mahdollista saada etua. Koska kilpailu on äärettömän tiukkaa, huippuvälineet ovat kunnianhimoisten pelaajien suosiossa.

Yhdysvaltalaisen Turtle Beachin Elite Pro 2 Headset with Superamp on valmistajan tuorein ammattilaisuutuus. Nimensä mukaisesti kyseessä on vaativaan käyttöön suunnattu kuulokeratkaisu, joka on valmistajan mukaan kehitetty yhteistyössä ammattilaistiimien kanssa.

Turtle Beach on tunnettu huippumalliensa hyvästä laadusta. Elite Pro 2 -uutuus jatkaa tutulla linjalla: 50 millin kuuloke-elementit tarjoilevat pelaajalle kristallinkirkkaan äänimaailman.

Pelikäyttöön rakennettu lopputulos ei ole täysin optimaalinen esimerkiksi musiikin kuunteluun, sillä kokonaisuus on suunniteltu täysin elektronisen urheilun ehdoilla. Tarjolla on esimerkiksi peleissä tärkeitä taajuuksia korostava toiminto, jonka avulla on mahdollista kuulla vihollisen askeleet normaalia selkeämmin.

Uutuudessa on mukana myös tuki kotiteatterijärjestelmistä tutulle DTS Surround Sound -äänistandardille.

Normaaleista kuulokkeista Elite Pro 2 erottuu erityisesti liitännöiltään. Kuulokkeiden mukana tuleva Superamp-lisävahvistin huolii äänisignaalin normaalin kuulokeliitännän lisäksi myös usb-väylästä sekä optisestä liitännästä. Mukana on myös Bluetooth-tuki, jonka ansiosta kuulokkeet on mahdollista liittää älypuhelimeen puheluita varten.

Liitäntöjen ansiosta kuulokkeet soveltuvat PS4-konsolin lisäksi myös pc-käyttöön; Xbox One -konsolille on tarjolla oma erikoismallinsa.

Vankasta ja luottamusta herättävästä rakenteestaan huolimatta kuulokkeet tuntuvat päässä äärettömän mukavilta. Kokonaisuudesta onkin vaikea keksiä moitittavaa.

Ainoa merkittävä Elite Pro 2:n haaste on useamman sadan euron hinta Investointia huippupelikuulokkeisiin voi järjellä perustella vain erittäin tavoitteellisille pelaajille.