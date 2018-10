Assassin’s Creed Odyssey

Ubisoft

PS4, X1, PC, ikäraja 18

Edellinen Assassin’s Creed Origins uudisti jumittuneen pelisarjan onnistuneesti. Assassin’s Creed Odyssey jatkaa samalla linjalla vieläkin paremmin. Viime aikoina on muutoinkin julkaistu monia erinomaisia avoimen maailman toimintaseikkailuita, kuten God of War, Marvel’s Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider.

Pelin tapahtumat sijoittuvat muinaiseen Kreikkaan 2 400 vuotta sitten. Pelihahmoksi on valittavissa toinen sisaruksista, mies tai nainen. Kummankin tarina on sama: päähenkilö on aluksi vaatimaton palkkasotilas, josta 50–60 pelitunnin jälkeen on kasvanut spartalainen legenda.

Pelattavaa, tutkittavaa, kerättävää, taisteltavaa ja yleistä tekemistä on valtavasti. Tyylillisesti on otettu askel kohti roolipeliä. Keskusteluja on paljon, ja tehdyillä valinnoilla on todella väliä. Toiminnan ystävien ei kuitenkaan tarvitse huolestua, sillä taistelu on yhä oleellinen osa peliä.

Erityisen mahtavaa on seilaaminen Egeanmerellä. Äärimmäisen tyydyttävät meritaistelut toimivat paremmin kuin koskaan aiemmin. Assassin’s Creed Odyssey on kaikin puolin upea peli.