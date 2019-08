Peliarvio: Elsweyr on laadukas lisälevy The Elder Scrolls Onlineen

World of Warcraft räjäytti massiivisten verkkoroolipelien genren 2000-luvun alussa. Osaansa lajityypin nosteesta on sittemmin lanseerattu ammentamaan kymmeniä kilpailijoita. Osa peleistä on kadonnut markkinoilta nopeasti, mutta vuonna 2014 julkaistu The Elder Scrolls Online on onnistunut menestymään tiukasti kilpailluilla markkinoilla.

Alun perin kuukausihintainen Elder Scrolls Online muutti 2015 hinnoittelumalliaan, ja erillisen kuukausimaksun sijaan kehitystä rahoitetaan maksullisin lisäpaketein. Uudistus on osoittautunut onnistuneeksi: pelaajamäärät ovat kasvaneet jatkuvasti.

The Elder Scrolls Online: Elsweyr on täysiverinen lisäpaketti, joka tuo mukanaan uusia pelialueita, hahmokehityksen pikku-uudistuksia ja uuden Necromancer-hahmoluokan.

Kuten konseptin henkeen kuuluu, mullistavia uutuuksia ei mukana ole. Uusi kattava pelialue ja hahmoluokka ovat kuitenkin maittavia uudistuksia, jotka tuovat pelimaailmaan piristystä ja tutkittavaa kymmeniksi tunneiksi.