Peliarvio: Far Cry New Dawn on maittavaa räiskintää

Far Cry New Dawn

Ubisoft Montreal

Pc, PS4, Xbox One, ikäraja 18

Far Cry -pelisarja kuuluu ranskalaisen Ubisoftin kruununjalokiviin. Alun perin upeasta grafiikastaan tunnettu pelisarja on 2010-luvulla laajentanut konseptiaan merkittävästi. Sarjan tuorein osa, Far Cry New Dawn jatkaa perinteitä: tarjolla on viihdyttävää ja hiottua toimintaräiskintää.

Epävirallisena perinteenä Ubisoft on useita vuosia julkaissut emopelin jälkeen sen grafiikkamoottoria hyödyntävän irrallisen väliosan. Siinä, missä aikaisemmissa osissa on seikkailtu kyberpunk-maailmassa ja kivikaudella, tällä kertaa välinäytös jatkaa juonellisesti viime vuonna ilmestyneen Far Cry 5:n tarinaa.

Far Cry New Dawnin tapahtumat sijoittuvat 17 vuotta edellisosan päättäneen ydinräjähdyksen jälkeen. Ydintuhkasta on ajan myötä rakentunut uusi, alkeellinen yhteiskunta. Rauhaisaa eloa estävät väkivaltaiset jengit, joita vastaan pelaaja asettuu kaikin mahdollisin asein. Uusi tilanne mullistaa vanhat asemat ja tuhon jälkeen uudet viholliset yhdistävät vanhoja vihamiehiä.

Ubisoft Montreal -pelistudiolla on vankka historia laadukkaista räiskintäpeleistä. Vaikka studiolta on lupa odottaa laatua, Far Cry New Dawn onnistuu silti yllättämään. Haalean väliosan sijaan kyseessä on mielenkiintoisella tarinalla vahvistettu täysiverinen seikkailu, joka sisältää rohkeasti uusia pelillisiä elementtejä.

Vaikka uutuus hyödyntää Far Cry 5:n pelimoottoria ja jakaa tätä kautta saman teknologisen pohjan, pesäeroa edellisosaan on tarpeeksi, jotta kokemus tuntuu tuoreelta.

Yhteiset nimittäjät Far Cry 5:n kanssa löytyvät saman pelimoottorin myötä ulkoasusta ja pelattavuudesta. Näissä ollaan selvillä vesillä: ydintuhon jälkeisen uuden kukoistuksen kuvaava pelimaailma on uskomattoman kaunista katseltavaa ja pelattavuus jatkaa pelisarjalle leimalliseen tapaan loistavalla tasolla.

Pelimekaniikkaa kehittäjät ovat uudistaneet varovaisesti, mutta taitaen. Aseita kootaan ydinsodan jälkeisessä maailmassa jämäosista ja omaa leipää voi leventää tyhjentämällä varautujien suojabunkkereita. Näitä virtuaali-Amerikasta luonnollisesti löytyy kuin kiviä suomalaisesta sekametsästä.

Pelikokemusta varjostavat New Dawnissa sarjan tutut helmasynnit. Merkittävä osa peliajasta kuluu edelleen tylsiin siirtymiin tavoitteiden välissä ja pitkät latausajat alkavat pidemmän päälle ärsyttää.

Ongelmat eivät kuitenkaan varjosta kokonaisuutta: Far Cry New Dawn on maittavaa räiskintää. Sitä on helppo suositella kaikille räiskintäpelien ystäville.