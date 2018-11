Peliarvio: Farming Simulator 19 on maailman paras farmisimulaattori

Farming Simulator 19

Giants Software

PS4, X1, PC, ikäsuositus 3

Farming Simulator 19 on kriitikonkestävä peli.

Myös sarjan fanit tietävät, mitä he peliltä haluavat – ja myös sitä saavat.

Farming Simulatoria kutsutaan usein kulttipeliksi, mutta sarja on vähitellen kiivennyt myös myyntihitiksi.

Nimi Farming Simulator ei hämää. Pelissä, tai paremminkin simulaattorissa, hoidetaan maatilaa niin realistisesti kuin mahdollista. Tehtävänä on pyörittää farmia järkevästi ja kannattavaksi. Kaikki työkoneet ovat suoraan tosielämästä. Brändit ovat tuttuja, esimerkiksi John Deere, Massey Ferguson, Valtra, Krone ja Deutz-Fah.

Vuosipäivityksessä on uusi grafiikkamoottori, minkä ansiosta peli näyttää paremmalta kuin aiemmin. Mukana on uusia farmeja niin Yhdysvalloista kuin Euroopasta. Uusia viljelykasveja ovat muun muassa puuvilla ja kaura. Hevosella ratsastaminen on mahdollista ensimmäistä kertaa.

Farming Simulator 19 antaa siis sen, minkä lupaa: maatilan hoitaminen virtuaalisesti on hauskaa ja terapeuttista puuhaa.