Peliarvio: Firewall Zero Hour tempaa mukaansa

Firewall Zero Hour

First Contact

PS4 VR, ikäraja 18

Tammikuu on hyvä aika pureskella vuoden 2018 ohi menneitä lanseerauksia. Näistä Firewall Zero Hour on yksi maininnan arvoinen. Peli parantaa Playstation vr -tarjontaa huomattavasti.

Pelihahmoa liikutellaan normaalisti peliohjaussauvalla, mutta ympäristöä tarkkaillaan virtuaalilasien läpi ja asetta ohjataan Sonyn aseohjaimen avulla. Yhdistelmä toimii loistavasti ja ohjaustuntuma on tarkka. Myös ulkoasu ja äänimaailma loistavat.

Pelillisesti Zero Hour on yksiulotteinen tiimiräiskintä, jossa otetaan mittaa toisista tavoitepohjaisessa taistelussa. Yksinkertainen pelimekaniikka ja rajoitettu määrä pelimuotoja kuristavat First Contactin ensipelin elinikää. Teknologiademona tuotos on vaikuttava, mutta pelillisesti se on köyhä.

Samalla kun vr-pelikokemus on uskomattoman tiivis ja immersiotaso vr-lasien ansiosta huipputasolla, peli alleviivaa tehokkaasti uuden teknologian haasteita. Vain harva kykenee pyhittämään virtuaalitodellisuuslaitteille niiden edellyttämän tilan olohuoneessaan.