Peliarvio: Forza Horizon 4 on loistava ajopeli – joskus Brittein saariltakin tulee Eurooppaan jotain hyvää

Forza Horizon 4

Playground Games Ltd

Xbox One, ikäsuositus 3

Forza Motorsport on ollut Microsoftin Xbox-pelikonsolin merkittävin ajopeliyksinoikeus. Sen sisarsarja Forza Horizon on laajentanut tarjontaa heittämällä pelaajan simulaationtarkasta rata-autoilusta vähemmän vakavaan avoimen pelimaailman kaahaukseen.

Pelisarjan neljäs osa todistaa, että Playground Games -pelistudiolla on edelleen kultainen kosketus ajopeleissä: Forza Horizon 4 on loistava. Englantiin pelaajan heittävä kaahailu on tuotannollisilta arvoiltaan ensiluokkainen: autot ja maisemat näyttävät hienoilta ja peli niistää Xbox Onen tehoista irti viimeisetkin rippeet.

Ajopelissä tärkeä ohjaustuntuma on uutuuden vahvuus. Pelissä ollaan kaukana emosarjan tiukasta simulaatiomallista, mutta ohjattavuus on tarkka ja tuntuma hyvä. Uutuutena neljännessä osassa esitetään dynaamisesti vaihtelevat säätilat, jotka tuovat ajamiseen täysin uuden ulottuvuuden.

Brittein saaria pääsee tutkimaan myös verkkopelissä, mikä pidentää pelin elinikää merkittävästi. Kokonaisuutena Forza Horizon 4 on loistava ajopeli, joka tuo piristystä kaikkien lajityypin ystävien syksyyn.