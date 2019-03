Peliarvio: Ghost of a Tale on jotain, mitä on helppo suositella

Ghost of a Tale

SeithCG

PS4, X1, pc, ikäsuositus 12

Pidän kovasti juonellisista seikkailupeleistä. Yksi ongelma niiden kanssa yleensä on. Sitä tylsintä osuutta, taistelua, on kohtuuttoman paljon. Ghost of a Tale -pelissä ei tätä ongelmaa ole.

Päähenkilö on laulajahiiri Tilo. Tilolla on hiiren voimat, joten elämänsä rakkautta etsivän Tilon on syytä pysyä erossa taisteluista. Hiipiminen ja piilottelu toimivat paremmin. Tilo on myös näppärä hyödyntämään ympäristöä.

Ghost of a Tale muistuttaa kovasti satukirjan pelaamista, joskaan peli ei aivan pienille lapsille sovi. Ikäraja K12 on kohdallaan.

Pelintekijöillä on ollut selkeä visio, jonka he ovat sitten toteuttaneet taidokkaasti. Tilo ei mene soitellen sotaa, vaan homman jippo on ympäristön tutkimisessa. Oikeita ratkaisua on yleensä useitakin. Yksikään ratkaisuista ei ole ”käy suoraan vartijan kimppuun”.

Ainakin Playstation-versiossa on hieman teknisiä ongelmia, ja ohjattavuus on jäykkää. Siitä huolimatta kauniissa seikkailussa on charmia, sydäntä ja älyä, joten sitä on helppo suositella.