Peliarvio: Gravity Ghost on oman tiensä ylpeä kulkija

Kaduttaa vähän, että valitsin Gravity Ghostin pelijutun aiheeksi. Peliä on nimittäin hyvin vaikea kuvata sanoin. Mutta yritetään.

Kun aavetytön paras ystävä, kettu, katoaa, alkaa koko universumin kattava etsintäreissu. Aavetytön käyttää painovoimaa hyväkseen tutkiessaan planeetan kerrallaan.

Kuulostaa oudolta, ja sitä se myös on. Gravity Ghost on älypeli ja tavallisuudesta poikkeava tasohyppely, jota on peliteknisesti vaikea verrata mihinkään muuhun.

Tunnelma on vahva, ja eteerinen musiikki tukee sitä. Tuntuu kuin pelaisi unta. Planeettojen ominaisuudet muuttuvat pelin edetessä.

Vesiplaneetta käyttäytyy toisin kuin ”kumiplaneetta”. Ideana on manipuloida painovoiman lisäksi fysiikan sääntöjä. Systeemi toimii mainiosti, kunhan siihen ensin tottuu.

Gravity Ghost: Deluxe Edition hellii pelaajan tunteita yli sadan kentän verran. Kuolemaa ei ole, paitsi että päähenkilö on kuollut jo alunperin. Epäonnistua ei voi, sillä aina voi yrittää uudelleen. Se on meditatiivista.