Gris

Nomada Studio

Switch, pc

Gris on vaikea peli lehtijutun aiheeksi – ja juuri siksi se on tärkeä peli. Nyt on lisäksi pakko sortua kliseeseen: Gris ei ole niinkään peli kuin mielentila. On se silti aika hyvä pelikin.

Gris on elämänilonsa menettänyt nuori nainen, joka on kokenut elämässään kovia. Peli on Grisin matka läpi masennuksen kohti parempaa oloa. Matkan varrella Gris kasvaa henkisesti ja oppii uskomaan itseensä.

Gris on sivusta kuvattu 2D-tasohyppely ja seikkailupeli. Gris matkaa abstrakteissa mielenmaisemissa, jotka ovat selvää sukua luonnonmuodoille.

Grisin mielentilaa ilmentää hänen mekkonsa, joka auttaa etenemisessä. Vaaroja tai kuolemaa ei ole, epäonnistuminen ei ole mahdollista. Tärkeintä on matka itse. Muutama helppo haaste ja älypähkinä toki matkalla on.

Gris on yksi kauneimmista peleistä koskaan, taidepeli termin parhaassa merkityksessä. Grafiikka on täysin omanlaistaan, musiikki maagisen viettelevää ja surumielistä. Kun 4–5 tunnin yksinpeli on käyty läpi, muuta Gris ei enää tarjoa. Mutta nuo ovat hienot 4–5 tuntia.