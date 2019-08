Peliarvio: Hauska bisnessimulaattori – World Cruise Storyssa pääsee kokeilemaan, kuinka itseltä onnistuu luotsata liiketoimintaa risteilylaivalla

Kairosoft on erikoistunut suloisiin taloussimulaatiopeleihin, jotka näyttävät retrolta ja joissa on huumoria. Firman tunnetuin peli on Game Dev Story, jossa pyöritetään omaa videopeliyhtiötä. World Cruise Story jatkaa samalla linjalla, ja tällä kertaa teemana on risteilylaiva.

Idea on periaatteessa yksinkertainen, mutta käytännössä säätämistä riittää melkein loputtomiin. Kyse on valinnoista ja mikromanageroinnista.

Mitä enemmän laivaan saa mahtumaan hyttejä, sitä enemmän tuloja. Mutta myös risteilijöiden viihtyvyyttä on pakko ajatella. Se, miten paikasta toiseen pääsee, on sekin tärkeää. Kaikki resurssit ovat rajallisia.

Aluksi säätämisen määrä tuntuu jopa rasittavalta. Mutta kun homman saa käyntiin, pelaamisesta tulee kivaa ja palkitsevaa. Idea voi kuulostaa tylsältä, mutta pelillä on iloinen ja hyvällä tavalla lapsenomainen yleisilme. Eräänlainen nukkekoti tämäkin. World Cruise Story ei yllä Game Dev Storyn tasolle, mutta on kuitenkin miellyttävä kokemus. Siis jos satut tällaisista peleistä pitämään.