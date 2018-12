Peliarvio: Hieno strategiapeli Switchille

Sid Meir’s Civilization VI

Aspyr

PC, iOS, Switch, ikäsuositus 12

Strategia- ja maailmanrakentelupeli Civilization VI ilmestyi pc:lle jo kaksi vuotta sitten. Tämä peli perustuu tuoreeseen Switch-versioon. Tämä tyylilaji on yleensä pc:n heiniä, koska padi ei pärjää ohjaimena hiirelle ja näppäimistölle.

Ensin hyvät uutiset: Switchin Civilization VI -ohjausongelmat on selätetty niin hyvin kuin mahdollista.

Huonoja uutisia on vain yksi: Switch-käännöksessä on menetetty online-peli.

Pelaajalla on valittavanaan 24 tosielämän johtajaa eri puolilta planeettaa eri aikakausilta. Tehtävänä on pitää sivilisaatio elinvoimaisena, kehittää ja laajentaa sitä. Yhtä ainoaa oikeaa tapaa pelaamiseen ei ole. Se millainen maailmasta rakentuu, on kiinni valinnoistasi.

Emopelin lisäksi on mukana neljä lisäsisältöpakettia, eli pelattavaa on valtavasti. Alkuperäisen version suurin ongelma oli tutoriaalin puute. Uudessa opetustyylisessä pelitilassa tulokkaat sen sijaan pääsevät nopeasti oikealle tielle.

Civilization VI onnistuu hienosti lähes mahdottomassa. Se on syvällinen ja antoisa peli, joka on taipunut Switchille hienosti.