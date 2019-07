Peliarvio: Judgment on parasta Yakuzaa olematta Yakuzaa

Judgment

Ryu ga Gotoku Studios

PS4, ikäraja 18

Judgment näyttää heti tutulta. Ryu ga Gotoku Studios tunnetaan parhaiten Yakuza-sarjasta, ja Judment muistuttaa kovasti sitä.

Judgment sijoittuu nykypäivän Tokioon ja siellä Kamurochon kaupunginosan koville kaduille, eli samaan paikkaan kuin Yakuzatkin. Päähenkilö on yksityisetsivä Takayuki Yagamin, joka etsii sarjamurhaajaa. Dekkari etsii johtolankoja, tutkii rikospaikkoja ja osallistuu oikeudenkäynteihin.

Taistelu on pelissä tärkeässä asemassa, ja eri taistelulajeja on kaksi, Kurki ja Tiikeri. Päähenkilöä "esittää" tunnettu japanilainen näyttelijä Takuya Kimura, ja dubbauskieliksi on valittavissa japani tai englanti.

Ryu ga Gotoku jatkaa kunnianhimoista, modernia tarinankerrontaa. Rikostutkinta yhdistettynä taisteluun on mainio omaperäinen yhdistelmä. Varsinkin kun hahmot ovat kiinnostavia ja monipuolisia ihmisiä.

Myös tuotantoarvot ovat kohdallaan. Ääninäyttely toimii mainiosti, varsinkin japaniksi, ja Tokio on tyylikäs megakaupunki.

Judgment on paras Yakuza-peli, joka ei kuitenkaan ole Yakuza-peli.