Peliarvio: Just Cause 4 maistuu faneille

Just Cause 4

Avalanche Studios

PC, PS4, Xbox One, ikäsuositus 16

Avoimen pelimaailman räiskintäpelit ovat teknisesti haastavia ja hintavia toteuttaa. Merkittävän toteutusriskin vastapainona ovat satumaiset tuotot: pelikansalle laaturäiskinnät maistuvat.

Ruotsalaisen Avalanche Studiosin Just Cause -pelisarja ei ole onnistunut nousemaan hiekkalaatikkopelien klassikoksi. Se on silti kerännyt 12-vuotisen historiansa aikana vakuuttavan fanijoukon.

Neljännessä osassa pelaaja löytää itsensä kuvitteellisesta banaanitasavallasta. Areena tarjoa pelaajalle samoiltavaksi laajan ja realistisen pelimaailman. Uutuusosassa mukaan on saatu sääilmiöt: vastaan voi saada esimerkiksi hiekkamyrskyjä tai tornadoja.

Just Cause -pelisarja on alusta asti korostanut pelaajan vapautta tarjoamalla maailman tutkimiseen vauhdikkaita tapoja lentopuvusta tankkeihin. Uutuusosa jatkaa perinteitä kunniakkaasti, mutta tuotannolliset arvot eivät saavuta kilpailijoita: peli näyttää ja tuntuu ikääntyneeltä.

Teknisistä lapsuksista huolimatta Just Cause 4 tarjoaa pelisarjan faneille tutulla reseptillä kokatun pääruoan. Mullistuksia tuttuun kaavaan odottavalle pelaajalle se on pettymys.