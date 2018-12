Peliarvio: Just Dance 2019 on kotibileiden vetonaula

Just Dance 2019

Ubisoft

PS4, Switch, Wii, Wii U, Xbox 360, Xbox One, ikäsuositus 3

Tanssipelit nousivat Microsoftin ja Sonyn eleohjausratkaisujen myötä suureen suosioon 2010-luvun alkuvuosina. Myöhemmin peligenren ja koko liiketunnistusteknologian suosio on romahtanut.

Pudotuksesta huolimatta Ubisoft on pitänyt tanssipelien lippua pystyssä Just Dance -pelisarjallaan.

Laadultaan vaihtelevat pelisarjan vuosipäivitykset eivät kuitenkaan ole tarjoilleet mullistavia uudistuksia. Merkittävin ero on musiikkitarjonta.

Just Dance 2019 on pelisarjan tuorein osa. Se jatkaa tutulla linjalla ja tarjoilee pelaajalle kymmeniä kappaleita, joita tanssitaan ennalta määrättyjä koreografioita seuraten. Teknisesti paketti on kasassa ja liiketunnistus toimii hyvin.

Uutuusosa on musiikkitarjonnaltaan pelisarjan kärkeä. Vaikka hittikappaleita ei juuri ole mukaansa tempaavat tanssit sopivat loistavasti tarkoitukseensa.

On oletettavaa, että Just Dance 2019 loistaa kotibileiden vetonaulana.