Peliarvio: Kaikkien aikojen dekkari

Return of the Obra Dinn

Lucas Pope

PC, ikäsuositus 12

Tämä on ansiokkainta tänä vuonna videopelien saralla.

Vuonna 1802 Englannin Itä-Intian kauppakomppanian Obra Dinn -kauppalaiva lähtee Lontoosta Aasiaan. Puoli vuotta myöhemmin Hyväntoivonniemeltä kuuluu, että Obra Dinn ei ole saapunut kohtauspaikkaansa.

Laiva julistetaan kadonneeksi.

Vuonna 1807 Obra Dinn lipuu Falmouthiin ilman purjeita tai miehistöä. Pelaajan tarkoitus on selvittää, mitä on tapahtunut.

Laivalla avataan salaperäiseltä henkilöltä saatu arkku. Sisällä on taskukello ja tyhjä kirja, joka pyydetään täyttämään merimatkan kululla.

Laivaa tutkimalla löytyy ruumis. Silloin taskukello paljastaa taikuutensa ja siirtää takaumaan.

Arvoituksellinen muistikuva alkaa ääniraidalla ja näyttää sitten menehtyneen viimeisen hetken siten, että paikalla olleet ovat jähmettyneinä paikoilleen. Pysähtyneessä ajassa liikutaan vapaasti ja tutkitaan hahmoja läheltä.

Ajassa takaisin palaamalla kannelle ilmestyy uusi ruumis. Peli eteneekin laivalla näin ruumiista ja takaumasta toiseen. Kihelmöivän jännittävä tarina aukeaa palasittain epälineaarisesti.

Kirja täyttyy henkilöistä, jotka täytyy nimetä ja määrittää ovatko he elossa vai kuolleita. Myös kuolinsyy ja mahdollinen syyllinen kuolemaan täytyy löytää.

Return of the Obra Dinn on tekijänsä Lucas Popen taidonnäyte. Popen edellinen, rajavirkailijan työn kautta maahanmuuttoa tunteikkaasti käsitellyt Papers, Please (2013) oli upea, mutta nyt ote on mestarillinen.

Pope keksii dekkaripelaamisen uudestaan poistamalla pelilliset jipot ja lainalaisuudet. Nyt paino on puhtaasti omassa päättelykyvyssä ja intuitiossa.

Etsivätyö tehdään kuuntelemalla ääniraitojen puhetta, aksentteja ja taustaääniä. Takaumista ja laivalta etsitään puolestaan visuaalisia vihjeitä. Kun johtolangat liittää laivan pohjapiirustuksiin, laivalla olleen taiteilijan luonnoskuviin ja nimilistaan, alkavat identiteetit paljastua.

60 ihmisen kohtalon selvittäminen tarjoaa valtavan ja palkitsevan haasteen, jonka intensiteetti vaatii paneutumaan täydellisesti ajatuksiin ja tekemään muistiinpanoja.

Peli on toteutettu ainutlaatuisella, alhaisen kuvatarkkuuden mustavalkotyylillä, jossa tila ja varjot luodaan pisteillä ja tyhjyydellä.

Lumoava ilmaisu luo elävän kuvan vanhasta ajasta ja paikasta, mutta palvelee myös tutkimista pitämällä yksityiskohdat vähäisinä. Lisäksi se avaa kokijansa mielikuvitusta ja siirtää entisajan merenkulun vaatimaan erityiseen filosofiaan ja luonteenlujuuteen.