Peliarvio: Katana Zero on toimintaa, joka erottuu edukseen

Katana Zero

Askiisoft

Switch, pc, ikäsuositus 16

Pelihahmon mielenterveys on asia, joka harvoin nousee kovaotteisissa peleissä esiin. Justin Standerin Katana Zero yllättääkin käsittelemällä aihetta tajunnan rajamaita hahmottavalla tarinallaan.

Anti miellyttää muutenkin. 2d-pikselipelejä on nykyään niin paljon, että on vaikea erottua. Katana Zero kuitenkin onnistuu: neonsävyiset maisemat ja persoonalliset hahmot ovat tyylikkäitä ja lennokkaasti animoituja.

Painavan melodisella synthwave-musiikilla luodaan myös hienosti tunnelmaa.

Toimintaa lähestytään ilahduttavasti ongelmanratkaisun näkökulmasta. Futuristisella samurailla on läpäistävä kentät ilman yhtäkään virhettä. Se vaatii nopeiden refleksien ja sormien ohella taitoa lukea ja hyödyntää tila, esteet ja esineet oikein. Improvisaatiolle on kuitenkin aina tilaa. Taidolla jopa luodit voi lyödä edestä.

Parhaimmillaan Katana Zero saa pulssin nousemaan ja kainalot hikoamaan, kun onnistuminen ja tunarointi ovat kutkuttavan lähellä toisiaan.