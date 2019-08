Peliarvio: Kohti ihmisyyden ydintä – Etherborn yhdistää 3D-seikkailun ja ongelmanratkaisun onnistuneesti

Aluksi huomio kiinnittyy omalaatuiseen visuaalisuuteen. Etherbornia on vaikea kuvata sanoin, koska mitään vastaavaa ei löydy todellisuudesta. Pelimaailma vaikuttaa orgaaniselta ja unenomaiselta.

Etherborn yhdistää 3D-seikkailun ja ongelmanratkaisun. Homman jippo on siinä, että eteneminen onnistuu vain painovoimaa manipuloimalla. Meille itsestään selvää fyysistä ilmiöitä on pakko ajatella uudella tavalla. Idea on mainio ja toteutus kunnossa.

Tasot on suunniteltu ajatuksen kera. Aivot täytyy pitää jatkuvasti käynnissä, mutta eteneminen ei koskaan ole turhauttavan vaikeaa. Kun ratkaisu pienen pohdinnan sekä kokeilun ja erehtymisen jälkeen löytyy, se on palkitsevaa.

Rivien väleistä löytyy hyvinkin syvällistä pohdintaa ihmisenä olemisesta ja identiteetistä. Pelit harvemmin pohtivat eksistentialistisia ongelmia ja elämän peruskysymyksiä.

Etherborn on suloinen ja omaperäinen älypeli, jonka parissa viettää viitisen mukavaa tuntia. Se ei ole paljoa, mutta se on sopivasti. Hyvää ideaa on turha venyttää väkisin.