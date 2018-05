Peliarvio: Laatua suurella sydämellä – Forgotton Anne on vanhanaikaisen charmantti seikkailupeli

Olen kadottanut kotiini ikuisiksi ajoiksi ainakin pari digikameraa, suosikkikynäni, tärkeän latausjohdon ja erinäisiä vaatekappaleita. Minne ne oikein menivät? Samaa on pohtinut varmaan moni muutkin omalla tahollaan. Nyt mysteeri on selvinnyt.

Nuori nainen Anne herää mystisestä paikasta nimeltään Forgotten Lands, minne kaikki kadonneet tavarat päätyvät. Kadonneet esineet ovat heränneet henkiin, ja ne muun muassa puhuvat Annelle. Annen on selvitettävä Forgotten Landsin mysteerit, kukistettava kapina ja löydettävä tiensä takaisin ihmisten maailmaan.

Pelaaminen on käytännössä ongelmanratkaisua ja tasohyppelyä viehättävän kauniissa 2D-fantasiamaailmassa. Tuntuu kuin pelaisin käsin piirrettyä anime-elokuvaa. Muutenkin elokuvamaisuus on jatkuvasti läsnä.

Pelitalo Throughline Games on selvästi tarkkaan katsonut legendaarisen anime-studio Ghiblin tuotoksia. Firma ei tosin pidä majapaikkaansa lähelläkään Aasiaa, vaan Kööpenhaminassa.

Forgotton Anne on tarinankerronnan juhlaa. Yleensä pelitarinoissa ei juuri spoilattavaa ole, mutta Forgotton Anne kuuluu säännön poikkeuksiin. Pelillisesti Forgotton Anne on "vain" hyvää työtä, tarinankerronnallisesti erinomaista.

Puhuvat ja elävät esineet ovat kiinnostavia ja hauskoja "henkilö"hahmoja. Heidän seurassaan viihtyy, ja hyvää dialogia kuuntelee mielellään. Dubbaus on erinomaista työtä kauttaaltaan. Annen äänenä toimii Rachael Messer, jolta on tulossa Internet Movie Databasen mukaan ainakin neljä videopelidubbausta lisää lähiaikoina. Olen fani jo nyt.

Huolellisuus ulottuu myös musiikkiin. Elokuvallisella, jousivoittoisella ja tunnelmallisella sound trackilla soittaa Kööpenhaminan filharmonikot. Missään ei ole menty helpoimman kautta, vaan peli on elvästi tehty rakkaudella ja vaivaa säästämättä. Kyse ei silti ole suuren budjetin julkaisusta, vaikka julkaisija Square Enix iso pelitalo onkin.

Kovin suurta haastetta Forgotton Anne ei tarjoa. Älypähkinät selviävät pienellä ajattelulla ja kokeilemalla. Tasohyppely ei ole milleistä kiinni. Hyvä näin, sillä Forgotton Annea ei suoriteta, vaan se koetaan. Kaikki tapahtuu kiehtovan tarinan ehdoilla.

Forgotton Anne sijaitsee henkisestä idän ja lännen välimaastossa. Se on vanhanaikaisen charmantti seikkailupeli, joka saa hyvälle tuulelle. Suosittelen vierailua Forgotten Landsissa, sillä se on kiehtova ja maaginen paikka. Annekin on vallan mainio tyyppi. 20 eurolla saa pelattavaa noin seitsemäksi tunniksi, mikä on aika hyvä diili.