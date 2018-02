Peliarvio: Little Red Lie on kiehtova roolidraama tosielämästä

Little Red Lie

Wzogi

Pc, Ps4, X1, iOS, Vita, ikäraja 18

Sarah on keskiluokkainen sinkkunainen, joka pitää huolta vanhemmistaan ja itsetuhoisesta siskostaan. Sarah on työtön, rahat ovat vähissä.

Arthur on itseapuguru ja kirjailija, joka esiintyy julkisuudessa ja kertoo ihmisille sen, mitä he haluavat kuulla. Arthurilla on rahaa ja omaisuutta, mutta hän haluaa niitä lisää.

Sarah ja Arthur eivät tapaa toisiaan, eivätkä liity toisiinsa millään tavalla. Mutta heitä yhdistää yksi tärkeä asia: valehtelu. He kumpikin valehtelevat itselleen ja toisille ihmisille jatkuvasti. He valehtelevat, koska eivät halua luopua siitä, mitä heillä on.

Little Red Lie kuulostaa omituiselta videopeliltä ja sitä myös on. Tapahtumat sijoittuvat nykyaikaan ja tähän meidän todellisuuteemme. Päähenkilöt kulkevat arkisesta tilanteesta toiseen ja tapaavat muita ihmisiä 2D-maisemissa, jotka tuovat mieleen 16-bittiset roolipelit yli 20 vuotta sitten.

Interaktiivisuutta ei juuri ole, vaan kyse on tarinankerronnasta ja draamasta. Perussävy on synkkä ja uskottava. Little Red Lie on älykäs ”taidepeli”.