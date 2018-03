Peliarvio: Mainiota loikkaa yhteisiin hetkiin

Kirby Star Allies

HAL Laboratory

Nintendo Switch, ikäsuositus 7

Nintendo Switch on vasta vuoden ikäinen, mutta tarjonta tasohyppelyssä on jo rautaista. On vaikea mennä vikaan, jos lajityypistä valitsee koneelle 2d:stä Celesten (2018) tai 3d:stä Super Mario Odysseyn (2017).

Uusilta vaaditaankin paljon. Eikä Kirby Star Allies edellisten tasolle ylläkään, mutta sitä ei silti kannata sivuuttaa. Tarjolla on mainiota pomppimista etenkin nuorille ja perheille.

Sivuttaissuuntainen peli vakuuttaa ensi töikseen upealla grafiikallaan. Hahmot ovat hassuja, kentät värikkäitä ja yksityiskohtia riittää.

Vaaleanpunainen pallero Kirby voi syödä viholliset, jolloin se saa niiden kyvyt. Pelissä voi myös heittää pinkkejä sydämiä, jolloin viholliset saa käännytettyä omalle puolelleen ja kykyjä pääsee yhdistelemään. Hahmoja voi kulkea yhdessä neljä ja niitä voi ilahduttavasti ohjata yhtä monen pelaajan kesken. Moninpeli onkin kaoottisen hauskaa.

Myönteistä on sekin, että peli paranee edetessään. Kekseliäisyyttä on etenkin loppupäässä, ja läpipeluu palkitaan parhaalla sisällöllä.