Peliarvio: Mikään ei ole mullistunut, kaikki näyttää ja tuntuu hyvältä – Patrik Laine loistaa myös NHL 19:ssä

NHL 19

EA Canada

PC, PS4, Xbox One, ikäsuositus 12

EA hallitsee suvereenisti urheilupelien myyntilukuja. Jääkiekkoystävien Suomessa tämän aseman peruskivi on taalaliigaan sijoittuva NHL-sarja. Joka syksy ilmestyvä vuosipäivitys sijoittunee tänäkin vuonna kärkikymmenikköön vuoden myydyimpien pelien listalla.

Vuonna 1993 debytoinut pelisarja on vuosikymmenten saatossa uudistunut hitaasti, mutta varmasti. Vaikka tekijöitä on usein syytetty uudistuksien vähyydestä, tarjolla on läpi vuosien ollut parasta digitaalikiekkoa, mitä rahalla saa.

NHL 19 jatkaa tutulla konseptilla: vaikka mikään ei ole mullistunut, kaikki näyttää ja tuntuu hyvältä.

Virallisen lisenssin voimin NHL 19 sisältää kaikki NHL-sarjan viralliset seurat ja pelaajat. Mukana on myös jääkiekon maajoukkueita sekä paikallisia jääkiekon pääsarjoja, mukaan lukien kotimainen Liiga.

Tuotannolliset arvot ovat läpi linjan korkealla tasolla: äänimaailma, ulkoasu, pelattavuus ja verkkopelin sujuvuus ovat kunnossa.

Pelin ääniraidalta löytyy tänä vuonna suomalaisväriä JVG:n Tarkenee-kappaleen muodossa. Kotimaista kuuntelijaa huvittaa EA:n tiukka perheystävällisyys; kanadalaisten sensuuri on iskenyt kappaleen lyriikoihin ja esimerkiksi syvästi loukkaavat termit ”hullu” ja ”limanuljaska” ovat kadonneet liian tahdittomina.

Suomalaisväriä nähdään myös tuoreissa NHL-legendajoukkueissa; kaikkien aikojen parhaimpien joukkoon on kelpuutettu esimerkiksi Jari Kurri ja Teemu Selänne. Nykyisyyttä edustaa puolestaan Patrik Laine (kuvassa).

Kokonaan uusia ominaisuuksia pelissä ovat mahdollisuudet pelata pipolätkää ulkoareenoilla sekä kehittää omaa pelaajaa roolipelimäisesti erikoisvarustein.

Ohjaustuntumaa on tekijöiden mukaan mullistettu luistelun realistisuutta parantamalla. Käytännössä muutos on maltillinen. Pipolätkyttelyt ulkojäillä ovat mukava lisä, mutta peruskonseptia ne eivät mullista.

NHL 19 on vahva kokonaisuus, mutta vankka markkinadominanssi näkyy tekijöiden laiskuutena. Tiettyjä yksityiskohtia lukuun ottamatta uusi vuosipainos on kuin kopio edeltäjästään. Täyden pelin hintaan suhteutettuna uudistuksia on suorastaan naurettavan vähän.

Satunnaiselle lätkäfanille hankinnan perustelu puhtailla järkisyillä on vaikeaa: tuoreen version hankinta joka kolmas vuosi olisi nykyisellä kehitysvauhdilla aivan riittävä tahti.

Pelisarjan kovemmille faneille versioiden hyppääminen ei tietenkään tule kysymykseen. Verkkopeliareenoilla suosituin versio on aina tuorein vuosipäivitys, eikä vaihtoehtoja varteenotettavan haastajan puuttuessa ole.

Pikku puutteineenkin NHL 19 on parasta saatavilla olevaa digikiekkoa.