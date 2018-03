Peliarvio: Minikivaa perheelle ja kaveriporukoille

Frantics

Sony Interactive Entertainment

PS4, ikäsuositus 3

Frantics on koko perheelle sopivan minipelin kokoelma, joka on tarkoitettu 2–4 ihmisen rentoon yhteiseen illanviettoon. Termi bilepeli osuu: Frantics sopii heillekin, jotka eivät videopeleistä suuremmin välitä.

Frantics kuuluu Sonyn Play Link -sarjaan, mikä tarkoittaa sitä, että peliä pelataan kännykällä ja siihen ladatulla sovellutuksella. Peli maksaa kohtuulliset 20 euroa, eikä apista tarvitse maksaa erikseen. Pelatessa puhelinta ravistetaan, huiskitaan ja vatkataan eri tavoin.

Pikkulapsille kannattaa korostaa tiukan otteen tärkeyttä, jotta Franticsille ei kertyisi lisähintaa uuden älykännykän verran.

Peliä juontaa velmu kettu, joka on aina valmis taivuttamaan sääntöjä luodakseen lisää säpinää.

Esikuva Franticsille on selvästi ollut Mario Party -sarja. Mario Party ei ole ollut parhaimmillaan aikoihin, joten Frantics osuu hyvää markkinarakoon. 15 peliä on kuitenkin aika vähän, joten hupia on tarjolla vain rajallisesti.

Pelit ja ohjaussysteemi toimii (enimmäkseen), mutta Play Linkin suuri läpimurto Frantics tuskin on.