Peliarvio: Mortal Kombat 11 on piristävä lisä taistelupelien eliittiin

Mortal Kombat 11

NetherRealm Studio, Shiver Entertainment

Pc, PS4, Xbox One, ikäraja 18

Kilpailu tappelupelien markkinoilla on äärettömän tiukkaa. Mortal Kombat tunnetaan raa’asta väkivallastaan. Ilmestyttyään se olikin myötävaikuttamassa pelien ikärajojen kehitykseen Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa.

Mortal Kombat 11 on pelisarjan tuorein osa. Vuosien aikana saagan leimallinen väkivaltaisuus on hioutunut, mutta näyttävät lopetusliikkeet ovat edelleen mukana. Tekijät ovat kunnioittaneet perinteitä: yksinkertaisen tehokas ohjaustuntuma on kunnossa ja tuotannollisilta arvoiltaan paketti on ensiluokkainen.

Ulkoasultaan uutuus on näyttävä. Hahmoanimaatio on tarkkaa ja sujuvaa, pelitasot ovat yksityiskohtaisia ja hahmojen liikkeet ovat kaunista katsottavaa. Äänimaailma on tunnelmallinen ja tappeluefektit erinomaisia.

Merkittäviä innovaatioita pelimekaniikasta on turha etsiä, eikä kehittäjien hehkuttama tarina edelleenkään jaksa kiinnosta peruspelaajaa. Pikkupuutteista huolimatta tarjolla on loistavaa mätkettä: Mortal Kombat 11 on piristävä lisä tappelupelien harvalukuiseen huippujoukkoon.