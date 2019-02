Peliarvio: New Super Mario Bros. U Deluxe on nautinto

New Super Mario Bros. U Deluxe

Nintendo

Switch, ikäsuositus 3

Joskus pienillä asioilla voi olla suuret seuraukset.

Hienot tasohyppelypelit New Super Mario Bros. U (2012) ja New Super Luigi U (2013) yhteen niputtava paketti ei heti tunnu ihmeelliseltä. Mukana ei ole uusia kenttiä ja ainoa muutos ulkoasuun on astetta tarkempi kuvan laatu.

New Super Luigi U:n esittelemää, piikkienkin päällä kävelevää Nabbit-hahmoa voi nyt kuitenkin käyttää molemmissa peleissä. Tarjolla on lisäksi yksi uusi esine. Sen avulla yksi hahmoista muuttuu superhahmoksi, joka ei putoakaan rotkoihin.

Tässä piilee oivallus: molemmat pelit ovat aina tukeneet moninpeliä neljään osanottajaan asti, mutta vasta nyt pelaamisesta voi nauttia eritasoisessa porukassa.

Selkeän värikäs ja kentiltään kekseliäs anti toimii nyt upeasti vanhempien ja monen ikäisten lasten kesken. Hahmoja voi jopa auttaa nostamalla heidät syliin ja kantamalla esteiden yli.

Switchillä on myös helppo pelata yhdessä, sillä koneessa on heti kaksi ohjainta.