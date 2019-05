Peliarvio: Nintendo Labo VR rakentaa upean virtuaalitodellisuuden pahvista

Virtuaalitodellisuudessa (vr) saa upeita kokemuksia uudessa ulottuvuudessa. Vr-pelit kuitenkin sulkevat ympäristöltä.

Nintendo osoittaa mielikuvituksellisuutensa ja on keksinyt hauskan sekä sosiaalisen vr:n. Ratkaisu on tuntoaistin korostamisessa ja helpossa jakamisessa.

Nintendo Labo VR:ssä välineet vr-maailmaan rakennetaan pahvista. Pahvilevyistä painellaan muodot irti, taitellaan ja kootaan ne ilman saksia tai liimaa. Paketissa on linssit, jotka yhdistetään pahviin Switch-konsolin ja ohjainkapuloiden kanssa.

Juju on siinä, että laseja ei kiinnitetä päähän. Niitä pidellään silmien edessä. Näin lasit on helppo siirtää kaverilta toiselle. Tavallista lempeämpi vr sopii myös lapsille.

Tarkoitus on liittää laseihin erikoisia ohjaimia. Tuntien kasaamisen jälkeen pahvista syntyy muun muassa kamera, tussari ja norsun pää. Upein on pahvijoutsen.

Tarjolla on hienoja vr-kokemuksia: veden alla kuvataan kaloja, kärsällä maalataan 3d-kuvia ja taivaalla lennetään heiluttamalla joutsenen siipiä ja kääntämällä omaa päätä. Mukana on jopa pahvipedaali, jota polkemalla ja lasien läpi katsomalla pompitaan sammakkona. Pahvia hypistelemällä elämyksiin pääsee taianomaisesti osalliseksi.

Mestarilliset The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) ja Super Mario Odyssey (2017) saivat lisäksi Labo-päivitykset, joilla sarjat tekevät positiiviset vr-debyyttinsä. Zeldan valtava satumaailma aukeaa vr:ään kokonaan. Mariolla pelataan puolestaan uutta, hupaisaa sisältöä.

Nintendo sen taitaa: vr ei olekaan enää yksinäistä iloa.