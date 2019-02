Peliarvio: Out Run on kaikkien aikojen ajonautinto

Out Run

Sega, M2

Switch, ikäsuositus 3

1980- ja 90-lukujen kolikkopelihallien klassikot kukoistavat Switchillä. Etenkin japanilainen Hamster on ilahduttanut rikkomalla sadan pelin rajan vajaassa kahdessa vuodessa. Tarjonnan huippuja ovat reaktiotoiminta Moon Patrol (1982), ongelmanratkonta Puzzle Bobble (1994) sekä golfpeli Neo Turf Masters (1996).

Pelikäännösten mestari M2 alkoi sen sijaan tuoda Segan takavuosien katalogia Switchille vasta hiljattain. Ja heti jymisee: vuorossa on videopelien todellista top ten -matskua, Yu Suzukin ajopeli Out Run vuodelta 1986.

Pelissä ajetaan kelloa vastaan moottoritiellä. Kilpailijoita ei ole. Ajoittain tie jakautuu vasempaan ja oikeaan, ja valinta muuttaa maisemat ja haasteen. Aina viidestä eri tienpätkästä koostuva ajo kestää viitisen minuuttia.

Vuonna 1986 pelistä julkaistiin myös deluxe-versio, joka oli kuin tulevaisuudesta. Siinä istuttiin hydrauliikalla kääntyvään kabinettiin, mikä oli sen luokan kokemus, että kone on ollut näytillä Suomen pelimuseossa Tampereella.

Out Run suunniteltiin 3d-peliksi aikana ennen 3d-grafiikkaa. Skaalaavalla 2d-grafiikalla luotiin illuusio liikkeestä, mäistä ja mutkista. Aistiharha vakuuttaa täysin tänä päivänäkin, loputtoman kiinnostavasta pelattavuudesta puhumattakaan. Parasta Switch-versiossa uuden musiikin ja kuva-asetusten ohella ovat netin koukuttavat tuloslistat.

Out Runissa on ajatonta imua: vauhdin tunne huimaa, ajettavuus on hienosäädettyä ja ajolinjat on opeteltava tarkasti. Myös raikkaan värikkäällä ulkoasulla ja upean S.S.T. Bandin Hiroshi Kawaguchin svengaavalla musiikilla on oleellinen osansa.

Ehkäpä kyse on kuitenkin jostain syvemmästä: vapaudesta, luonnosta, unista ja muistoista. Out Run on nimittäin harvinaisesti runollinen ajopeli. Tai pikemminkin pelin tiivis rakenne ja alkuperä huomioiden kyse on haikusta: Aina tien jakautuessa kahteen pelaaja tekee valintansa, joka kytkeytyy suoraan haikun rakenteeseen kahdesta poikkeavasta ajatuksesta ja mielikuvasta. Silloin maisemat vaihtuvat hetkessä toiseen kuin fantasiassa, vaikkapa aavikot muuttuvat lumivuoriksi. Etäisyydet ja vuorokausirytmi menettävät logiikkansa, jotta pelaaja rentoutuu, kytkeytyy tunnetasolla ajamiseen ja antautuu ajatuksenvirtaan.

Yu Suzuki pohti poikkeuksellisesti matkan ja liikkeen romantiikkaa sekä unitasoja 33 vuotta sitten, ja loi siitä pelin. Kyseessä onkin yhä kaikkien aikojen ajopeli.