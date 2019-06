Peliarvio: Outer Wilds on pieni mutta suuri seikkailu

Outer Wilds

Mobius Digital

Pc, X1, ikäsuositus 7

Jos minä saisin asian päättää, seikkailupeleissä ei taisteltaisi lainkaan. Vanhentuessani taistelut ovat alkaneet tuntua pelin tylsimmältä osuudelta. Sen sijaan tarinat, henkilöhahmot ja tutkiminen kiehtovat kovasti.

Outer Wilds vetoaa juuri tutkimiseen, sillä pelissä ei juuri muuta tehdäkään. Lisäksi mukana on ongelmanratkaisua. On klisee todeta, että matka on tärkeämpi kuin päämäärä, mutta tällä kertaa se on täsmälleen totta.

Avoimen maailman seikkailupeli sijoittuu aurinkokuntaan, joka on jumittunut loputtomaan aikaluuppiin. Pelaajan tehtävänä on selvittää aurinkokunnan salaisuudet. Tähän on aikaa 22 minuuttia kerrallaan. Sitten tulee supernova, joka tuhoaa kaiken.

Outer Wildsissa on suuren mysteerin tuntua ja muutenkin vahva tummasävyinen tunnelma. Tarinankerronta on kunnianhimoista ja älykästä. Mitään ei väännetä pelaajalle rautalangasta, mutta keksimisen ja löytämisen ilo on jatkuvasti läsnä.

Outer Wilds on löytö: pienen firman pienellä rahalla mutta suurella sydämellä tekemä omaperäinen seikkailupeli.