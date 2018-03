Peliarvio: Pätevä ja omaleimainen seikkailu

Mulaka

Lienzo

PS4, X1, Switch, PC, ikäsuositus 12

Videopelit ovat globaali bisnes, mistä syystä peleissä harvoin näkyy tekijöidensä kotimaa. Sääntöön on poikkeuksensa. Lienzo on meksikolainen pelitalo ja Mulaka on hyvin meksikolainen 3D-seikkailu.

Tapahtumat sijoittuva Pohjois-Meksikoon. Pelihahmo, soturi Sukurúa edustaa Tarahumara-alkuperäiskansaa. Pelimaailma on jaettu alueisiin, jonka salaisuudet pitää selvittää ennen kuin pääsee uudelle alueelle. Yleensä pitää löytää kolme kristallia ja selvittää erilaisia tehtäviä. Mukana on niin toimintaa kuin älypähkinöitäkin.

Kartan puuttuminen käy hermoille, mutta onneksi Sukurúan jäljitysvaistot ovat yliluonnollisen hyvät. Haastetta riittää, mutta mahdottomaksi peli ei koskaan heittäydy. Meiltä suuntavaistottomilta toki vaaditaan kärsivällisyyttä.

Seikkailun edetessä jaetaan tietoa Tarahumara-kulttuurista. Kaikki kuitenkin etenee pelaaminen edellä, vaikka oppiminenkin voi toki hauskaa olla.

Jos pelaaja keskittyy pelkkään toimintaan, hän menettää kokonaisuudesta paljon.

Graafisesti peli on omaperäinen ja kunnianhimoinen.