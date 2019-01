Peliarvio: Painin WWE 2K19 jää pahasti siltaan

WWE 2K19

Visual Concepts

Pc, PS4, Xbox One, ikäraja 18

Yhdysvaltalainen show-paini on suomalaisin silmin hämmentävä, mutta monelle viihdyttävä penkkiurheilulaji. Tavaramerkin omistava WWE on ollut videopeleissä jo yli vuosikymmenen.

Ammattipainipelit ovat olleet varma, jokavuotinen loppusyksyn merkki. Äärettömän vaihtelevat tuotokset ovat paikoin olleet surkuhupaisia esityksiä, mutta matkan varrella on nähty myös nautittavia ja teknisesti ongelmattomia lanseerauksia.

WWE 2K19 on pelisarjan tuorein osa. Se jatkaa häpeilemättä tutulla konseptilla, eikä mullistavia uutuuksia ole. Ideana on mitellä näyttävien vapaapainihahmojen välillä WWE-konseptin mukaisissa kaksintaisteluissa, ryhmäotteluissa tai turnauksissa.

Teknisesti paketti on viimeistelemätön: häiritseviä pikkuongelmia löytyy erityisesti pelituntumasta ja ulkoasusta. Pelillisesti latistava kokonaisuus on uratila, jossa eteneminen rahaa vastaan on huomattavasti ahkeruutta houkuttelevampaa. Kokonaisuutena WWE 2K19 on paha pettymys.