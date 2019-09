Peliarvio: Pelaajana innostavassa elokuvassa

Aidoilla näyttelijöillä toteutettu Erica tekee kokijastaan sekä pelaajan että katsojan. Ytimessä on kysymys: mitä, jos päähahmo toimisikin elokuvassa toisin?

Britti Jack Attridgen ohjauksessa Erica (roolissa vakuuttava Holly Earl) auttaa poliisitutkimuksissa edesmenneen isänsä perustamassa parantolassa. Tuskin tulee yllätyksenä, että paikassa on jotain mätää. Sen sijaan on yllättävää, miten tehokkaasta ja moninaisesta kokemuksesta on kyse.

Surrealistisen tyylikäs pelielokuva on pohjimmiltaan kuin pulma, jota voi katsoa monelta kantilta. Tehtävä on vaikuttaa päähahmon repliikkeihin, reaktioihin ja kulkusuuntiin. Välillä myös kameraa voi liikuttaa ja takaumia aktivoida. Uuden tarinakaaren näkeminen paljastaa aina osan totuutta.

Tekninen toteutus on uskottavaa, kerronnalla leikittely innostaa ja tyylitaju pysyy hillityn elokuvamaisena ratkaisuista riippumatta. Moraaliset valinnat tulevat taitavien näyttelijöiden kautta iholle, kohtalot omiin hyppysiin.