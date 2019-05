Peliarvio: Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy on hauska oikeussalisimulaattori

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Capcom

Switch, PS4, XOne, PC, ikäsuositus 12

Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice For All ja Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials ilmestyivät alunperin Nintendo DS -käsikonsolille. Nyt nuo kolme peliä on koottu yhteen ja julkaistu nykyisille laitteille.

Phoenix Wright on nuori asianajaja, joka puolustaa oikeudessa rikoksista syytettyjä asiakkaitaan.

Pelaamisessa on kaksi vaihetta. Aluksi tutkitaan rikospaikkoja, kerätään todisteita ja jututetaan todistajia.

Sitten mennään oikeuteen. Wright kuulustelee epäiltyjä ja etsii heidän puheistaan valheita ja epäjohdonmukaisuuksia. Kun sellainen löytyy, lyödään pöytään oikea todiste.

Phoenix Wrightit ovat hyvin japanilaisia pelejä, ja niille on vaikea löytää vertailukohtaa muualta. Hahmot ovat humoristisia, ja graafinen tyyli muistuttaa käsin piirrettyä.

Ace Attorney Trilogy vaatii pelaajalta muistamista ja loogista ajattelua. Välillä tosin pelin oma logiikka ei täysin aukene edes oikean todisteen löydyttyä.