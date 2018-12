Peliarvio: Playstation Classic on matka ysärille

Nintendo on julkaissut parikin menneiden aikojen klassikkokonsoliaan miniversioina hyvällä menestyksellä. On ilmeistä, että siitä Sony sai oman ideansa Playstation Classiciin, joka löytyy muutaman päivän päästä monesta pukinkontista.

Ensimmäinen Playstation-konsoli ilmestyi joulukuussa 1994 Japanissa ja seuraavana vuonna länsimaissa. Omani ostin vuoden 1996 alkupuolella Helsingin Stockmannilta. Laitetta myytiin yli sata miljoonaa.

Playstation ei muuttanut vain pelaamista, vaan kulttuuria yleisesti.

Ensimmäinen Playstation (myöhemmin PSone) teki videopelaamisesta coolia, kun sitä aiemmin pidettiin nörttien touhuna. Joten konsolin uudelle versiolle luulisi riittävän kysyntään retrokansan keskuudessa.

Playstation Classic on kooltaan noin puolet alkuperäisestä laitteesta, mutta muuten muotoiluun ei ole kajottu. Peliohjain on jo ergonomiasyistäkin normaalin kokoinen. Niitä tulee paketissa kaksi, johdon kera.

Padit ovat sitä ihan alkuperäistä versiota, joten analogisia tatteja tai tärinää ei ole. Kyllähän sillä aikoinaan pärjättiin, mutta nykypelaaja on tattiinsa kovin kiintynyt. Lisäksi ohjaimien johdot ovat ärsyttävän lyhyitä. Siinä on säästetty väärässä paikassa.

Telkkariin laite liitetään HDMI-johdolla, joka tulee konsolin mukana. Sen sijaan USB-muuntajan joutuu hankkimaan itse.

Levyjä tai muistikorttia ei tietenkään enää tarvita.

Playstation Classicista löytyy 20 sisäänrakennettua peliä eri tyylilajeista. Pelit ovat: Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Intelligent Qube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr Driller, Oddworld: Abe’s Oddysee, Rayman, Resident Evil Director’s Cut, Revelations: Persona, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter II Turbo, Syphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy’s Rainbow Six, Twisted Metal ja Wild Arms. Näihin on tyydyttävä, pelejä ei voi jälkikäteen laitteeseen lisätä. Aivan kaikkia peleistä en klassikoiksi kutsuisi, mutta suurinta osaa kuitenkin.

20 peliä on aika vähän, kun huomioidaan, että laitteelle niitä julkaistiin tuhansia. Luulisi, että pelkästään Sonyn omista varastoista pelejä olisi löytynyt satakunta – helpostikin.

Laite maksaa reilut sata euroa, mikä on suunnilleen kohtuusumma.

Playstation Classic näyttää retromielessä kauniilta, ja pelivalikoima on sitä mitä on, siihen on tyydyttävä.

Pelejä ei ole tuunattu mitenkään hienommiksi, joten tarjolla on aitoa ysärieksotiikkaa. Se näyttää vanhentuneelta tai sitten viehättävältä – täysin pelaajasta riippuen.