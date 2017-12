Peliarvio: Pokémon osaa jalostamisen taidon

Pokémon Ultra Moon ja Ultra Sun

Game Freak

Nintendo 3DS, ikäsuositus 7

Jalostaminen on ollut Pokémon-pelien kantava teema jo vuodesta 1996.

Se kuvastaa pelaamista, kun tarkoitus on kerätä suloisia hirviöitä ja kehittää niiden taitotasoja. Riittävällä kokemuksella oliot voi vieläpä jalostaa kokonaan uusiksi alalajeiksi.

Se tarkoittaa myös pelien rakennetta ja sidettä edellisiin osiin. Sarja on pyrkinyt hiomaan omia perusideoitaan aina vain paremmiksi ja lisännyt uusia harkiten.

Se näkyy lisäksi julkaisutavassa: aiemmista osista on tapana tehdä kattavampia uusversioita. Pokémon Ultra Moon ja Ultra Sun onnistuu juuri tässä.

Tarjolla on hyväsydäminen seikkailu Havaijin tapaisella saariryhmällä, joka laajenee aiemmista kiehtovasti. Tarinaa ja hahmoja on lisää, pokémoneja asuu alueella enemmän ja haastetta on nostettu.

Yllätyksiä on ripoteltu sopivasti pitkän pelin varrelle. Varsinkin loppuosioon on ladattu uudistuksia, mutta yksi parhaista on jo alussa aukeava surffiminipeli.