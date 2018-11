Peliarvio: Pokémon tarjoaa aina yhteistä iloa vanhemmille ja lapsille

Pokémon: Let’s Go Pikachu! ja Eevee!

Game Freak

Switch, ikäsuositus 7

Lapsuuden mielenkiinnon kohteiden jakaminen jälkipolvelle on valtavan antoisaa. Ajatus määrittää Pokémon: Let’s Go Pikachu!- ja Eevee!-pelejä: 22-vuotias sarja haluaa, että siihen hullaantuneet välittäisivät intohimonsa lapsilleen. Voi sanoa, että tässä myös onnistutaan.

Oleellista on, että peliä voi ensi kertaa pelata tv:stä, yhdellä ohjainkapulalla ja mukana on kaksinpeli. Ja koska Switchissä on kaksi kapulaa, yhteistyöhön pääsee heti. Mainiota on myös, että pokémoneja napataan liiketunnistuksella. Kuvitteellisten poké-pallojen viskominen tv:tä kohti sitoo lapset uudella mielikuvituksella tapahtumiin.

Eikä hassumpaa, että pokémoneja voi siirtää kännyköiltä Pokémon GO -pelistä (2016).

Leikkisä tarina vie tuttuihin maisemiin Japanin Kantoon ja viittauksia piisaa sarjan ensiosiin ja tv-sarjaan.

Peli on aiempaakin helpommin lähestyttävä ja taatun lämminhenkinen.

Erilliseen, golfpallon kokoiseen, välkkyvään ja äänekkääseen Poké Ball Plus -ohjaimeen voi siirtää pokémonin asumaan ja viedä sen ulos lenkille, mikä viimeistään hurmaa lapset.