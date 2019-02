Peliarvio: Pumped BMX Pro on varsin nopeasti poljettu

Pumped BMX Pro

Yeah Us!

Pc, PS4, Xbox One, ikäsuositus 3

Sivusta kuvattu temppuilupeli Pumped BMX Pro on mielenkiintoinen tuttavuus. Hieman suomalaisen RedLynxin Trials-saagaa muistuttavalla pelimekaniikalla varustettu peli on englantilaisen Yeah Us! -pelistudion käsialaa.

Peli jatkaa tekijänsä intohimoista linjaa: yhden miehen kehitystiimin takaa löytyvä Adam Hunt on itse harrastanut bmx-pyöräilyä yli 15 vuotta. Kahdeksan tuotantovuoden aikana pelistudion koko tuotekatalogi onkin nivoutunut tiukasti juuri pyöräilyn ympärille.

Tuotannollisilta arvoiltaan kokonaisuus on kasassa. Hyvällä pelattavuudella varustettu uutuus sieppaa nopeasti mukaansa ja tarkka ohjaustuntuma auttaa huimissa tempuissa.

Yli 200 kentän valikoimasta huolimatta pelimekaniikka jaksaa innostaa vain lyhyen aikaa. Kokonaisuuden läpi paistaa mobiilipelimäinen yhden idean konsepti: se mikä toimii hetkittäin nautittavana mobiilitoteutuksena, ei jaksa kannatella täysiveristä konsolituotantoa.