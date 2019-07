Peliarvio: Recon 70 -pelikuulokkeet on hyvää halvalla

Recon 70 -pelikuulokkeet

Turtle Beach

Pc, PS4, Switch, Xbox One

Yhdysvaltalainen pelilisälaitevalmistaja Turtle Beach on tullut tunnetuksi laadukkaista, mutta usein erittäin hintavista pelikuulokkeistaan. Recon 70 on valmistajan uusi avaus, joka tuo yhtiön tuotteet ensimmäistä kertaa alempaan keskiluokkaan.

Recon 70 -pelikuulokkeet saapuvat markkinoille useilla eri brändeillä. Teknisesti kuulokkeet ovat identtiset ja erot rajoittuvat ulkoasuun. Miniplug-liittimellä varustetut kuulokkeet soveltuvat kaikkiin konsoleihin ja myös useimpiin älypuhelimiin.

Edullisesta hinnasta huolimatta uutuusmallin toteutus on vakuuttava. Materiaalit ovat lujia ja laadun vaikutelma on vahvasti läsnä. Kevyet kuulokkeet eivät paina pitkässäkään käytössä ja mikrofonin sieppaaman äänen laatu on hyvä.

Hinta-laatu-suhteeltaan Recon 70 on mainio lisä Turtle Beachin valikoimaan. Kuuloke-elementit eivät äänenlaadultaan vedä vertoja valmistajan huippumalleille, mutta soveltuvat hyvin normaaliin pelikäyttöön.