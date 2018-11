Peliarvio: Red Dead Redemption 2 on vuoden tapaus – Rockstar tuotti jälleen huikean elämyksen ja kassamagneetin

Red Dead Redemption 2

Rockstar Studios

PS4, Xbox One, ikäraja 18

Rockstar kuuluu koko pelialan maineikkaimpiin hittitehtaisiin. Sen tuotantolinjalta valmistuvat pelit nousevat maailman suosituimpien viihdelanseerausten joukkoon kerta toisensa jälkeen.

Kehittäjien uutuus jatkaa tutulla linjalla: 725 miljoonan dollarin avajaisviikonlopun myynnillä Red Dead Redemption 2 nousee maailman kaikkien aikojen toiseksi menestyneimmäksi viihdelanseeraukseksi.

Ensimmäisen kahden viikon aikana 1800-luvun Yhdysvaltoihin sijoittuvaa avoimen pelimaailman toimintaseikkailua myytiin huikeat 17,7 miljoonaa. Uutuuden taakse jäävät kaikki menestyselokuvat ja hittipelit GTA V -räiskintäpeliä – Rockstarin edellistä huippulanseerausta – lukuun ottamatta.

Red Dead Redemption 2 on Rockstarin Red Dead -pelisarjan kolmas osa. Tarinallisesti se sijoittuu aikaan ennen edellisosan tapahtumia.

Kuvitteellisten viiden Yhdysvaltojen osavaltion alueelle rakennettu avoin pelimaailma on uskomattoman kaunis ja yksityiskohtainen. Maisemia on tarjolla jylhistä vuoristopoluista seesteisiin jokivarsiin ja ruohikkotasankoihin. Näkymien yksityiskohtaisuus on vaikuttavaa, sillä luonto elää pelaajan vierellä jatkuvasti, tarjoten mahdollisuuksia esimerkiksi ruoan hankintaan metsästämällä.

Tuotannon laadukkuus paistaa läpi kaikkien osa-alueiden. Upean seikkaperäisesti kuvatun ympäristön lisäksi tunnelmaa tukeva, ilahduttavan yksityiskohtainen äänimaailma tempaa pelaajan tiukasti lainsuojattomien ja lehmipoikien aikakauteen.

Kiiltävän kuoren ainoa tahra löytyy kontrolleista; vaikka pelihahmon ohjastaminen onnistuu ongelmitta, pelattavuuden yleisilme on laiska ja epätarkka.

Rockstar koukuttaa pelaajan ensinäkemältä tuotannollisilla arvoilla, mutta Red Dead Redemption 2 loistaa erityisesti tarinallaan. Hitaan alun jälkeen pelaaja temmataan mukaan puhuttelevaan ja tunteita herättävään kertomukseen, joka tarjoaa kymmenien tuntien elämyksen. Seikkailu eläväisessä pelimaailmassa vaikuttaa muiden toimijoiden asenteisiin pelihahmoa kohtaan. Esimerkiksi rikoksista kiinni jäänti vaikuttaa pelaajan maineeseen.

Mittavan tarinatilan jälkeen elinikää pidentää ilmainen Red Dead Online -verkkopeli. Sitä odottavan täytyy vielä malttaa, sillä Rockstar on luvannut palvelun starttaavan joulukuussa.

Kokonaisuutena Red Dead Redemption 2 on huikea pelielämys, joka kuuluu koko vuoden merkittävimpiin lanseerauksiin.

Rockstarin huikea teknologinen ja kerronnallinen taito muodostavat kombinaation, joka hakee laadussa vartaistaan. Toimintapelien ystäville sen kokeminen kuuluu yleissivistykseen.