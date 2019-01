Peliarvio: Resident Evil 2 on kauhua parhaasta päästä

Resident Evil 2

Capcom

PS4, XB1, PC, ikäraja 18

Toimintakauhupeli Resident Evil 2 ilmestyi ensimmäiselle Playstation-konsolille jo 20 vuotta sitten. Nyt julkaistu modernisoitu versio ei ole tyytynyt vain tekniseen kasvojenkohotukseen. Esimerkiksi ohjaus ja kamera on pistetty uusiksi. Myös kaikenlaista muuta lisäjippoa ja uudistusta löytyy.

Jos Resident Evil 2 ilmestyisi nyt ensimmäistä kertaa, mitään syytä valittaa vanhentuneista pelisuunnitteluratkaisuista ei olisi.

Raccoon City on tuttu jokaiselle kauhupelien ystävälle. Leo Kennedy on aloitteleva poliisi, jonka ensimmäinen työpäivä ei voisi olla surkeampi. Claire Redfield etsii veljeään Chrisiä, jonka pelikansa muistaa ensimmäisestä Resident Evilistä.

Kaupungissa riehuu epidemia, joka tekee ihmisistä ja koirista verenhimoisia zombeja. Hirviövalikoima on laaja ja kauhistuttava. Verta ja suolenpätkiä on enemmän kuin missään muussa sarjan osassa. Välillä gorella suorastaan mässäillään. Mutta se kuuluu pelin henkeen ja on tärkeä osa kauhutunnelmaa.

Resident Evil 2 oli aikoinaan tyylilajinsa merkkiteos ja uusi versio on sitä myös. Tämän parempaa kauhupeliä on vaikea löytää. Jokainen hirviö on hengenvaarallinen. Ammukset ovat jatkuvasti kortilla. Pelaaja on varpaillaan joka hetki. Myös silloin, kun hirviöitä ei ole näkyvissä.

Aivan oma lukunsa on mystinen Mr. X, joka on varsinainen luonnonvoima. 2,5-metrinen miehenköriläs ei juuri aseita hätkähdä. Kun raskaat askeleet lähestyvät, on parempi vaihtaa sovinnolla maisemaa.

Omat mielikuvani alkuperäisestä pelistä ovat haalistuneet. Olen kuitenkin aika varma siitä, että vaikeusaste on nykyään pykälän verran inhimillisempi. Helppo peli ei ole vieläkään. Tallennuspaikkoja on entistä enemmän, mutta rasittava inventaariovenklaus on entisellään. Pelihahmoilla saisikin olla suuremmat taskut.

Vaikka tyylilaji on kauhufantasia, peli näyttää ja tuntuu aiempaa realistisemmalta. Tämä lisää pelottavaa fiilistä. Pelkääminen on hyvin harvoin, jos koskaan, näin hauskaa. Toiminnan lisäksi mukana on älypähkinöitä, jotka tuovat kauhuun mukavia suvantokohtia.

Resident Evil 2:n ainoa valtti ei ole vahva tunnelma. Myös tarinankerronta on taitavaa ja kunnianhimoista. Dialogi, kirjeet ja muistiinpanot paljastavat, mitä on tapahtunut aikaisemmin.

Resident Evil 2 ei ole vain hieno kauhupeli. Se myös nostaa uusintaversioiden tasoa yleisesti. Enää ei riitä hd-kuva ja pikselipaikkaus. Ihmeitä saa tapahtua, mikäli uusittu Resident Evil 2 ei nouse vuoden 2019 parhaiden pelien listalla.