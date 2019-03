Peliarvio: SNK-kokoelma on unohdettujen helmien aarreaitta

SNK 40th Anniversary Collection

Tässäpä kiehtova kokoelma.

Tarkoitus ei ole ollut kerätä yhteen peleistä parhaimpia, vaan esitellä kattavasti pelifirma SNK:n historiaa vuosilta 1978–90.

Tarjolla on 24 peliä, monista vieläpä erilliset USA- ja Japani-versiot sekä konsoli- ja kolikkopeliversiot. Osa annista on rosoista, mutta monien ansioista ei ole epäilystäkään. Kyse on esimerkillisestä pelitaltioinnista ja taistosta pelien lähdekoodien häviämistä vastaan. Kasassa onkin varsinainen unohdettujen pelien aarreaitta.

Kiinnostavimpia ovat historian ensimmäiset pomotaistelut sisältävä shogunpeli Sasuke vs. Commander (1980), psykedeelinen scifi Vanguard (1981), absurdi tennis Paddle Mania (1988) ja Kuuban vallankumoukseen perustuva Guevara (1987), jossa soditaan Che Guevaralla ja Fidel Castrolla. Huippu on laaja scififantasia Crystalis (1990).

Kirsikkana kakun päällä mukana on soundtrackeja ja kookas digitaidekirja, joka kertoo ajan patinasta skannattujen papereiden, kauniiden kuvien ja herkullisten yksityiskohtien kautta.