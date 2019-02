Peliarvio: Song of Memories on yllättävän onnistunut – päähenkilö umpitylsä, mutta tarinan naiset pelastavat

Song of Memories

Pure Wish

PS4, Switch, pc, ikäsuositus 16

Japanilaisilla videopelaajilla on omituisuutensa, jotka eivät yleensä päädy länsimaihin asti. Visuaaliset romaanit (visual novel) ovat tästä hyvä esimerkki. Tyylilajissa mennään täysin tarinan ehdoilla. Pelielementit ovat lähinnä erilaisia valintoja, jotka sitten vaikuttavat itse tarinaan.

Mitä japanilaisin Song of Memories on kuitenkin julkaistu myös länsimaissa. Takaan, että se on Suomi-pelaajalle hämmentävä kokemus.

Pelihahmo on nuorimies, joka tavoittelee suosiota ja rakkautta. Tarina alkaa hempeän romanttisena mutta saa sitten synkemmän käänteen. Maailmanlopun virus lähestyy.

Song of Memories ei oikein sovi #metoo-aikaan. Teini-ikäisiltä näyttävien tyttöjen pikkuhousut vilahtelevat jatkuvasti, hameet ovat hyvin lyhyitä ja rinnat suuria sekä hyvin esillä. Pornoilua pelissä ei ole, vain jatkuvaa eroottista vihjailua.

Päähenkilö on umpitylsä, kaikki persoonallisuus ja kiinnostavuus on tarinan kuudessa naisessa.

Musiikki on tärkeä osa seikkailua, joten mukana on myös rytmipeliosuuksia.

Lopputulos on yllättävän onnistunut, joskin epäkorrekti.