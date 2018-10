Peliarvio: Starlink: Battle for Atlas syö vanhempien joulurahat – Aloituspakkaus maksaa 60–70 euroa, pelkkä aseistus noin 30 euroa

Starlink: Battle for Atlas

Ubisoft Toronto

PS4, X1, Switch, ikäsuositus 7

Hyvät pelaavien pikkupoikien vanhemmat. Tiedän minne rahanne menevät tänä jouluna: Starlink: Battle for Atlas on avaruuteen sijoittuvat toimintaseikkailu, jossa on lompakon päälle käyvä lisäjippo. Kun avaruusaluksen kapteeni kidnapataan, miehistö lähtee pelastamaan pomoaan ja ystäväänsä. Käytännössä tämä tapahtuu taistelemalla avaruudessa ja tuntemattomilla planeetoilla. Lisäksi mukana on kevyitä roolipelimäisiä jaksoja.

Nyt päästään varsinaiseen asiaan. Käytettävä avaruusalus on peliohjaimen päälle rakennettava fyysinen muovinen lelu. Kun alusta, sen lentäjä tai aseistus vaihdetaan, se vaihtuu itse pelissä reaaliajassa. Avaruusaluksilla voi toki leikkiä myös sellaisenaan.

Aloituspakkaus maksaa 60–70 euroa, pelkkä aseistus noin 30 euroa. Swich-versiossa on tarjolla pelattavaksi hahmoksi myös Nintendon legendaarinen pelisankari Fox McCould.

Kalliiksi tulee, mutta systeemi tekee sen, minkä lupaa. Taistelu toistaa hieman itseään mutta on hauskaa ja tyydyttävää.