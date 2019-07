Peliarvio: Super Mario Maker 2 on jotain, mistä Nintendo voi olla ylpeä

Super Mario Maker 2

Nintendo

Switch, ikäsuositus 3

Jotkut kokevat viisauden jakamisen epämieluisaksi. Siihen voi vaikuttaa kulttuuri, yhteiskunta tai kasvatus. Tietoa pantataan ikään kuin sen levittäminen olisi itseltä pois. Mutta asia on päinvastoin: se osoittaa luonteenlujuutta ja kykyä ja halua auttaa. Se myös avaa inspiraationkehän, joka kehittää osaamista.

Upean näkemyksen Mario-pelien kulisseihin ja historiaan tarjoava Super Mario Maker 2 on Nintendon tapa tempaista ovet sepposen selälleen. Viesti on selkeä: tehkää vielä parempia kenttiä kuin me. Ja unohtakaa lainalaisuudet.

Parasta, mitä Super Mario Maker 2:sta voi sanoa on, miten rajalliseksi se osoittaa edellisen osansa. Ja jo siinä teki unelmiensa 2d-Mario-kenttiä käden käänteessä. Tunne onkin kuin lapsella, joka on saanut uusia leluja: ne saavat kaivamaan kaiken vanhan ulos lelulaatikosta ja sysäävät uusiin leikkeihin.

Rakentaminen on helppoa ja luontevaa. Kosketuksella tai ohjaimella valitaan elementtejä halutuille paikoille. Keskeneräistä työtä pääsee aina testaamaan napinpainalluksella. Muun muassa pyllymäet, kiikkulaudat, kourakeinut, vertikaalit kentät, tuoreet viholliset, taustat ja esineet uudistavat antia kiehtovasti.

Pinnan saa myös jäisen liukkaaksi, myrskyllä puolestaan hankaloitetaan hyppimistä ja maanalaiset kentät saa päälaelleen, jolloin Mario juoksee katossa. Mahdollisuudet tuntuvat liki loputtomilta.

Oleellista on, että kentät tehdään eri pelien ulkoasuilla ja mekaniikoilla. Antia voi vaihtaa Super Mario Bros.:n (1985), Super Mario Bros. 3:n (1988), Super Mario Worldin (1990) ja New Super Mario Bros. U:n (2012) mukaiseksi.

Uutuutena kenttiä voi myös tehdä Super Mario 3D Worldin (2013) pohjalta, jolloin Mario pukeutuu kissa-asuun ja kiipeää seiniä ja puita pitkin.

Positiivisuutta hehkuva Super Mario Maker 2 on yhtä lailla työkalu kuin peli. Jos ideat loppuvat, voi suunnata uuteen, hauskaan tarinatilaan, jossa on yli sata Nintendon kenttää. Yhtä hyvin voi siirtyä nettiin pelaamaan muiden tekosia.

Mainiona uutuutena kenttiä voi myös pelata aina neljän pelaajan kesken joko paikallisesti tai nettimoninpelissä. Päällimmäinen tunne muiden kenttiä pelatessa on, miten se heijastuu inspiraatioksi rakentaa omia kekseliäämpiä kenttiä.

Samalla voi tuntea, kuinka maailmanlaajuinen inspiraatio kaikuu varmasti Nintendon pelisuunnittelijoillekin. Ja se taas takuulla antaa heille intoa ylittää itsensä jatkossakin.