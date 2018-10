Peliarvio: Super Mario Party on yllättävän hyvä, ellei jopa täydellinen

Super Mario Party

Nd Cube, Nintendo

Switch, ikäsuositus 3

Nintendon Mario Party -sarja on pettänyt odotukset niin kauan, että parannusta on ollut vaikea uskoa. Näin silti kävi: 1998 alkaneen sarjan 16. osa on helmi.

Neljän pelaajan Super Mario Partyssa liikutaan lautapelialueella heittämällä noppaa, kerätään esineitä ja pisteitä sekä kohdataan vastustajat minipeleissä. Joukkueissa tai yksin etenevään pelaamiseen kukin käyttää vain yhtä ohjainkapulaa. Lautapelialueet ovat selkeitä, niillä liikutaan kipakasti ja sattumanvaraisuutta on vähennetty. Kaikkiaan 80 minipelin ulkoasu, huumori ja pelattavuus vakuuttavat. Oleellista on myös, että pelaaminen opetetaan nopeasti ja luontevasti.

Ohjaimen ominaisuuksia hyödynnetään luovasti. Liiketunnistuksella kapula toimittaa muun muassa paistinpannun, suurennuslasin tai polkupyörän polkimien virkaa. Myös tärinä on kekseliästä esimerkiksi muistipelin tapaisessa osiossa.

Kokemusta parantaa myös konsoli itse: tablettimaisella Switchillä pelin kun voi viedä aidon lautapelin tapaan vaikkapa keittiön pöydälle yhteisiin hetkiin.