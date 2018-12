Peliarvio: Tällä kertaa eivät Asterixin ja Obelixin voimat riitä

Asterix & Obelix XXL 2

Etranges Libellules

PS4, X1, Switch ja PC, ikäsuositus 7

Asterixilla ja Obelixilla on ongelma. Käsikirjoittaja René Goscinnyn ja piirtäjä Albert Uderzon sarjakuva-albumit ovat upeita. Yhtään hyvää Asterix-elokuvaa ei kuitenkaan ole tehty, ja pelimaailmassakin on ollut hiljaista.

Tässä pelissä tietäjä Akvavitix katoaa, ja merkit viittaavat petturuuteen. Kyläpäällikkö Aladopix määrää Asterixin ja Obelixin ottamaan asiasta selvää. Johtolangat vievät kaksikon roomalaisten Las Vegumin huvipuistoon.

Pelaaminen on yksinkertaista taistelua roomalaisia vastaan, tasohyppelyä ja simppeliä ongelmanratkontaa. Kohderyhmä on selvästi lapset. Aikuisen on silti vaikea olla innostumatta, kun legioonalainen saa turpiinsa niin, että sandaalit jäävät paikalleen.

Asterix & Obelix XXL 2 on remasteroitu ja tuunattu versio yli 10 vuoden ikäisestä pelistä. Se näkyy. Grafiikka on parantunut PS2 aikakaudelta PS3-tasoiseksi, mutta nykyään eletään jo PS4:n valtakautta. Perusongelma on, että peli ei tarjoa tarpeeksi pelattavaa suhteessa lähes normaaliin hintaansa.