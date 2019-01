Peliarvio: Tales of... ja homma hoituu hyvästi

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Bandai Namco Games

PS4, X1, Switch, pc

Seikkailu- ja roolipeli Tales of Vesperia ilmestyi Japanissa kymmenen vuotta sitten. Tuore Definitive Edition kertoo suunnilleen saman tarinan, mutta pientä viilailua on tehty runsaasti. Mukana on uusia hahmoja, tapahtumia ja kaikenlaista pikkusälää. Myös reaaliaikaista taistelua on hienosäädetty vastaamaan nykyajan vaatimuksia.

Tales of -sarjaan kuuluu joukko pelejä, joita ei yhdistä mikään muu kuin tyylilaji ja tyyli. Jokaisessa osassa on nuori päähenkilö, joka kasvaa ihmisenä ja siinä sivussa pelastaa maailman. Tapahtumat sijoittuvat fantasiamaailmaan, jonka nimi vaihtelee. Tällä kertaa tapahtumapaikka on Terca Lumireis ja päähenkilön nimi on Yuri Lowell.

Tales of -sarjaan voi luottaa. Ne ovat pitkiä pelejä, jotka kertovat kunnianhimoisia suuria tarinoita anime-maisemissa. Tuntuu siltä kuin pelaisi perinteistä 2d-piirroselokuvaa.

Dubbaus on sekä japaniksi että englanniksi. Tällä kertaa mukana on myös online-moninpeli.

Tales of Vesperia täyttää pelisarjan ja tyylilajin ystävän odotukset.