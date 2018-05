Peliarvio: The Fall on laatupeli vahvalla juonella

Nintendon Switch-konsoli on omalaatuisuudellaan miellyttänyt pelikansaa. Hyvien myyntilukujen ansiosta reilu vuosi sitten lanseeratulla konsolille nähdään aikaisempaa enemmän monialustapelejä. Viisi vuotta sitten perustetun Over the Moon -pelistudion seikkailupuzzle on tervetullut uudistus.

Alun perin neljä vuotta sitten julkaistu The Fall on vahvan tarinan ympärille rakentuva, sivusta kuvattu seikkailupeli. Nintendon uudella alustalle peli nähdään myöhään: muille konsoleille on jo saatavilla pelin jatko-osa.

Nintendo Switch -konsolikäännös toimii sujuvasti ja ohjattavuus on hyvällä tasolla. Vaikka peli on graafisesti vaatimaton, omaleimainen tyyli ja vahva juoni sieppaavat pelaajan nopeasti mukaansa. Mielenkiintoisten puzzle-tehtävien ja huikean ääninäyttelyn ansiosta pelaajan suu kääntyy vahvaan hymyyn. Virnettä kuitenkin laimentavat poukkoileva pelitempo ja itseään toistavat räiskintätehtävät.

Mikäli tarinallaan loistava peli on aikaisemmin jäänyt kokematta, voi Over the Moon -pelistudion laatutuotosta – pikkupuutteineenkin – suositella kaikille scifi-seikkailujen ystäville.